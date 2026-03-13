Упавший с полки чемодан спас жизнь: 29-летняя девушка узнала про рак благодаря стечению обстоятельств

29-летняя Лорен Макферсон из британского Кардиффа направлялась домой с музыкального фестиваля, когда с багажной полки поезда ей на голову упал 16-килограммовый чемодан. Этот удар, как выяснилось позже, спас ей жизнь. Подробности приводит BBC.
После падения чемодана у Лорен сильно опухла голова. Медики, оказавшие ей помощь, сделали компьютерную томографию, на которой обнаружили затемнение в мозге. Через два дня девушка прошла МРТ, по результатам чего пациентке диагностировали опухоль.
Оказалось, что за год до инцидента Лорен страдала от сильной усталости, эмоциональной нестабильности, проблем с кишечником и обмороков. Врачи списывали симптомы на гормоны или недиагностированный СДВГ. Но верный диагноз был поставлен Лорен только после случайной травмы в поезде.
Биопсия показала — у Лорен олигодендроглиома второй степени, редкая и неизлечимая опухоль мозга. Врачи при таком диагнозе прогнозируют пациентам от 10 до 12 лет жизни. При агрессивном течении срок мог бы составлять всего два года.
Однако Лорен снова повезло — в конце октября девушке сделали операцию на головном мозге, в ходе которой удалось удалить около 80% опухоли. Сейчас британке необходимо проходить обследование каждые три месяца, чтобы следить за развитием опухоли. Для нее теперь есть шансы на благополучный исход и долгую жизнь.
