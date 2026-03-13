Умер каскадер из фильма «ТАСС уполномочен заявить» Александр Карин

Советский и российский актер, каскадер и постановщик трюков Александр Карин умер 13 марта на 74-м году жизни.
Карин родился 28 апреля 1952 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. Детство и юность он провел в Волгограде. В начале 1970-х годов служил в армии в Германии.
В 1977 году он окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. После выпуска работал в театре, в том числе на сцене Театра миниатюр. В кино Карин пришел в конце 1970-х годов.
Актер снимался в фильмах и телепроектах, а также работал каскадером и постановщиком трюков. За годы работы он принял участие более чем в сотне кинопроектов, среди которых «Ярослав Мудрый», «Особый случай», «Лермонтов», а также телевизионный фильм «ТАСС уполномочен заявить».
Помимо актерской деятельности Карин занимался литературой и писал произведения о кинематографе и профессии каскадера. Он издал несколько книг, включая сборники прозы и воспоминаний о работе в кино.
В конце 1980-х годов Карин окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов Госкино СССР в мастерской режиссера Ролана Быкова. В дальнейшем он продолжал работать в киноиндустрии как актер, постановщик трюков и сценарист.
Ранее сообщалось, что актер театра и кино Сергей Бережнов умер 12 марта на 66-м году жизни. По словам знакомой его семьи Оксаны Романовой, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Бережнов снимался в проектах «Склифосовский», «Не родись красивой», «Воронины», «Закрытая школа», «Москва. Три вокзала» и «Балабол».