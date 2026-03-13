«Сделайте это»: В Финляндии выступили с призывом восстановить сотрудничество с Россией

Профессор Малинен призвал власти Финляндии начать закупать российскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен обратился к главе Министерства финансов Финляндии Риикке Пурре и премьеру страны Петтери Орпо с призывом начать закупать нефть у России. Свое обращение он опубликовал в социальной сети X.

«Пожалуйста, сделайте это», — написал профессор.

Так Малинен отреагировал на публикацию руководителя РФПИ и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, который призвал западные страны возобновить сотрудничество с РФ по поставкам нефти. Политик отметил, что подобным путем возможно наладить баланс на энергорынке.

Ранее стало известно, что правительство США решило отменить санкции с продажи российской нефти. Белый дом разрешил своим закупать топливо Москвы, которое было загружено на международные суда до 12 марта.

