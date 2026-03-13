До победы не хватило совсем чуть-чуть: «Салават Юлаев» проиграл «Динамо» со счетом 2:3

Сегодня, 13 марта, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Дилан Сикьюра (забросил шайбу в ворота соперников на десятой минуте матча), Максим Мамин (27) и Никита Гусев (забил гол в серии буллитов). За команду хозяев отличились Шелдон Ремпал (5) и Егор Сучков (26).
«СЮ» после 65 игр с 72 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 15 марта. Команда схлестнется в столице Башкирии с шанхайскими «Драконами».
