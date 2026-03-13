В России в апреле запустят первую в истории Неделю космоса

Ранее Life.ru рассказывал, что космонавты возвращаются домой не только с научными данными, но и с трогательными сувенирами для самых близких. Алексей Зубрицкий поделился историей, что привёз детям с орбиты. На встрече, приуроченной к пятому открытому отбору в отряд космонавтов, он рассказал, что брал с собой на борт МКС две мягкие игрушки. Для дочери — звёздочку, для сына Льва — маленького львёнка.