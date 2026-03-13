Политолог Мухин объяснил паузу в переговорах по конфликту на Украине

Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в пятницу, 13 марта, выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
— А это была домашняя работа (президента США — прим. «ВМ») Дональда Трампа еще с Анкориджа — сделать так, чтобы Зеленский и «коалиция желающих» пошли на компромиссы. К сожалению, американский президент свою домашнюю работу не выполнил, отвлекаясь то на Венесуэлу, то на Иран, — высказался эксперт.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте складывается против Украины, поэтому ее руководство не заинтересовано в затягивании переговорного процесса, передают Новости Mail.
10 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе — в период с 16 по 22 марта.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что представители Москвы и Киева обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Представитель Кремля подчеркнул, что сторонам конфликта нужно разобраться еще со множеством других нюансов.