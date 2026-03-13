Игра за гранью: в Калининграде стартовал чемпионат России по волейболу сидя

Сборная Калининградской области была создана всего два года назад. На первом для себя турнире наши земляки заняли десятое место. В прошлом году попали в восьмёрку сильнейших. Теперь планируют шагнуть ещё выше. В дебютном для себя на турнире матче калининградцы в напряжённейшем пятисетовом матче уступили команде Санкт-Петербурга — бронзовому призёру последнего чемпионата страны. Причём в четвёртой партии хозяева площадки отыгрались, проигрывая 10:16, а соперник имел три матчбола.