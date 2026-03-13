«А какой вид, какие окна»: Самбурская показала квартиру за 80 миллионов рублей

Настасья Самбурская, звезда сериала «Универ», спустя год после инвестиций в новостройку получила ключи от своей новой квартиры в элитном жилом комплексе, расположенном в живописном районе недалеко от Филевского парка. Процедуру приемки звезда решила не доверять случаю.
Учитывая многочисленные истории о недобросовестной отделке, она пригласила профессионального специалиста, который с помощью тепловизоров и точных замеров проинспектировал каждый уголок ее будущей жилплощади.
— Иду на приемку, готовясь к худшему, но надеясь на лучшее. Это очень нервный процесс, — призналась актриса перед входом в квартиру.
Площадь жилья превышает 100 квадратных метров. Самбурская осталась впечатлена панорамными окнами и пятиметровым балконом. Несмотря на высокий статус объекта, без замечаний не обошлось. Сама актриса обнаружила повреждение на одном из оконных стекол. Все выявленные недочеты были зафиксированы маркером, и застройщик пообещал оперативно их устранить.
— Просторненько! А какой вид, какие окна. Детский сад… даже ребенку будет удобно, сразу его так раз, иди, — с улыбкой сказала Самбурская.
Актриса ранее пригласила журналистку Ксению Собчак в свою двухуровневую квартиру в Москве, стоимость которой несколько лет назад составила десятки миллионов рублей.