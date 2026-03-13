У известной актрисы загорелось лицо в день ее рождения из-за опасного фокуса

26-летняя китайская актриса Ван Тянь Юй, известная по фильму «Русалка» Стивена Чоу, попала в больницу с серьёзными ожогами после неудачной попытки повторить вирусный трюк.

26-летняя китайская актриса Ван Тянь Юй, известная по фильму «Русалка» Стивена Чоу, попала в больницу с серьёзными ожогами после неудачной попытки повторить вирусный трюк. Об этом сообщает Need To Know.

На дне рождения девушка решила эффектно задуть свечи, выплюнув на них чистый спирт — как в популярных роликах в соцсетях. Но пламя мгновенно перекинулось на лицо и волосы. Актрису экстренно госпитализировали с ожогами подбородка, шеи и лица.

«Я подумала, что это безопасный вирусный трюк. Я использовала 96-процентный спирт, но пламя пошло обратно и обожгло мне шею и подбородок. Я до сих пор восстанавливаюсь», — рассказала она.

Ван Тянь Юй раскритиковала блогеров, которые публикуют такие видео без предупреждения об опасности.

Девушка окончила Шанхайскую консерваторию, дебютировала в кино в 2016 году и с тех пор снялась в десятках фильмов и сериалов.

