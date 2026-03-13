Строительство дороги-дублера проспекта Стачки в Ростове решили отложить

В Донской столице острым вопросом остается транспортная доступность Суворовского.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице отложили строительство дублера проспекта Стачки. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Решение было вызвано приостановкой проекта «Ростовский трамвай», который предполагает создание 119 км путей, два новых депо и закупку современных составов. Дорога-дублер нужна была, чтобы проложить на проспекте Стачки трамвайные пути и при этом избежать постоянных пробок.

Министр призналась, что строительство дублера отошло на второй план. В настоящее время есть ряд других острых вопросов, требующих решения. Среди них, в частности, транспортная доступность микрорайона Суворовский и обход Новочеркасска.

— Сегодня к нам поступает информация, в том числе письма, про плачевное состояние моста по спуску Герцена в Новочеркасске. Есть заключение, что его состояние не аварийное. Его можно привести в порядок.

Кроме того, по словам министра, нужно развивать территорию старого аэропорта в Ростове и создавать дополнительные выезды из города в Александровке.

