Захарова высмеяла британскую газету Telegraph за ошибку с фото Зейналовой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла британскую газету Telegraph за размещение ошибочного снимка, на котором, как утверждалось, запечатлен посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.
Посол России на Маврикии по версии британской газеты Фото: Telegram-канал Марии Захаровой.
Дипломат заметила, что, по информации МИД РФ, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph.
Посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова Фото: Telegram-канал марии Захаровой.
«Вот так в англосаксонских СМИ всё», — отметила Захарова.
Как писал сайт KP.RU, 15 октября 2024 года на тот момент новый посол РФ на Маврикии, экс-телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту страны Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония прошла в государственной резиденции главы Маврикия.
Ранее Мария Захарова прокомментировала назначение Зейналовой послом на Маврикий. Хочется напомнить всем удивленным, что в истории России таких случаев немало, заметила дипломат.