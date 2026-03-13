NBC: ОАЭ не собираются закрывать военные базы США на своей территории

Власти ОЭА призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке начать переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Правительство ОАЭ передало Ирану, что не собирается закрывать американские военные базы на своей территории. Об этом информирует NBC со ссылкой на представителя МИД страны Лану Нуссейбе.

«ОАЭ не подчинятся требованиям Ирана о закрытии военных баз США на своей территории», — указано в материале телеканала.

Нуссейбе добавила, что ОАЭ и другие страны ближневосточного региона остаются приверженными мирному урегулированию конфликта. Все они призывают немедленно прекратить бои.

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке вспыхнула с новой силой 28 февраля. В тот день армии США и Израиля начали военную операцию против Ирана. Целью государств является объекты Тегерана, которые якобы связаны с ядерной программой. В свою очередь иранские военные уничтожают военные базы врагов в арабских странах. МИД России призвал конфликтующие стороны разрешить ситуацию дипломатическим путем.

