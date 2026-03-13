WSJ: США отправили тысячи морпехов на Ближний Восток

Вашингтон принял решение об усилении своей военной группировки в ближневосточном регионе. Сейчас туда выдвигаются дополнительные подразделения морской пехоты и корабли Военно-морских сил США. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, в состав направляемой десантной группы обычно входят несколько боевых единиц флота, а общая численность личного состава достигает пяти тысяч военнослужащих. Инициатива исходила от Центрального командования США, курирующего этот театр военных действий, и получила официальное одобрение главы Пентагона Пита Хегсета.
Одним из ключевых элементов передислокации стал десантный корабль USS Tripoli, который ранее базировался в Японии. На его борту находятся подразделения морской пехоты, которые сейчас следуют к месту назначения. Этот шаг подчеркивает стремление США укрепить свои позиции в регионе, где уже сосредоточен контингент морпехов. По мнению аналитиков, подобные маневры направлены на обеспечение оперативного реагирования на меняющуюся обстановку в зоне конфликта, говорится в материале.
10 марта СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Иран стал размещать морские мины на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным журналистов, войска страны используют небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины.