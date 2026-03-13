WSJ: США отправили тысячи морпехов на Ближний Восток

Одним из ключевых элементов передислокации стал десантный корабль USS Tripoli, который ранее базировался в Японии. На его борту находятся подразделения морской пехоты, которые сейчас следуют к месту назначения. Этот шаг подчеркивает стремление США укрепить свои позиции в регионе, где уже сосредоточен контингент морпехов. По мнению аналитиков, подобные маневры направлены на обеспечение оперативного реагирования на меняющуюся обстановку в зоне конфликта, говорится в материале.