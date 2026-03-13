Трамп отказался от помощи Украины в защите от дронов Ирана

США не нуждаются в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил американский лидер Дональд Трамп.
— Нам не нужна помощь Украины в защите от беспилотников, — высказался политик в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что Киев никак не помогает Вашингтону отражать удары иранских дронов.
7 марта журналист Кристоф Ваннер высказался, что Дональд Трамп не сможет предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует президент Украины Владимир Зеленский, даже после отправки украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.
13 марта американский лидер допустил, что Россия оказывает Ирану некоторую незначительную поддержку. Он отметил, что Москва считает, что Вашингтон поддерживает Киев.
В тот же день СМИ сообщили, что Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что больше не нуждается в его помощи в войне с Ираном.