Трамп отказался от помощи Украины в защите от дронов Ирана

США не нуждаются в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил американский лидер Дональд Трамп.