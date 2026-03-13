Сплошные проверки водителей пройдут на воронежских дорогах 14 и 15 марта

14 и 15 марта на дорогах Воронежской области пройдет профилактическое мероприятие «Стоп, нетрезвый водитель!».
Сотрудники ГАИ будут проводить сплошные проверки. Их тактика простая — на заранее установленных участках останавливать все без исключения машины.
Если у автоинспекторов будет подозрение на то, что водитель находится в нетрезвом состоянии, его отстранят от управления транспортным средством и проведут освидетельствование на состояние опьянения. При необходимости автолюбителя направят в медицинское учреждение для проведения проверки на наличие в организме наркотических средств.
Отметим, что за два месяца текущего года в Воронежской области произошло 247 аварий с пострадавшими. В них 31 человек погиб, 342 получили ранения. 24 ДТП произошли с участием пьяных водителей. В них пять человек погибли, 35 получили ранения.
— Число аварий с участием нетрезвых водителей выросло в четырех районах региона: Бобровском, Аннинском, Новохоперском и Ольховатском, — уточнили в полиции.