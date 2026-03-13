Джеки Чан возвращается в роли наставника: что известно о фильме «Охота за тенью»

12 марта в России состоялась премьера китайского криминального экшен-триллера «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
После серии дерзких ограблений полиция Макао вынуждена обратиться к легендарному мастеру слежки Хуану Дэджуну, который уже ушел на пенсию. Опытный эксперт вместе с начинающим офицером Хэ Цюго формирует элитное спецподразделение из новобранцев для того, чтобы поймать банду гениального преступника Фу Луншэна по прозвищу Тень, но по мере расследования охота за бандитами превращается в смертельно опасное противостояние, где каждый неверный шаг может привести к трагедии.
В ролях:
Джеки Чан — Хуан Дэджун;Чжан Цзыфэн — Хэ Цюго;Тони Люн Ка-Фай — Фу Луншэн;Цы Ша — Си Ван / Си Мэн;Чжоу Чжэнцзе — Лю Цзиньсяо;Лан Юэтин — Ван Сюэмэй;Ван Чжэньвэй — А Вэй;Ли Чжэкунь — Цзы Цзыи другие актеры.
Кто снимал:
Режиссер — Ларри Ян;сценаристы — Ларри Ян, Яу Най-Хой и Ау Кинь-И;продюсер — Виктория Хонь;композитор — Николас Эррера;оператор — Цянь Тяньтянь;художники — Ян Вэй, Боуи Вонг и Лю Лина.
Что еще известно о фильме.
Зрители фильма увидят на экране продуманные стратегии, холодный расчет и брутальные схватки. Это дополнят экстремальные трюки и постоянное ощущение напряжения. В картине переосмысливается классическое противостояние полиции и преступников — создатели делают акцент на современных технологиях и противоречиях между старым и новым поколениями, которые вынуждены сотрудничать ради достижения цели.
Джеки Чан появляется в новом для себя образе стратега и мастера слежки, где основной упор сделан на интеллектуальные способности персонажа. Актер отметил, что в фильме его заинтересовало именно противостояние традиционных методов работы и высоких технологий.
Роль Чжан Цзыфэн, которая играет ученицу главного героя, также стала необычной для актрисы, ведь в новом фильме он предстает в образе жесткой и хладнокровной женщины-полицейского. По словам актрисы, возможность работать на одной площадке с Джеки Чаном — это ее мечта, которая наконец осуществилась.
В декабре на экраны вышел остросюжетный российский боевик режиссера Олега Фомина «Тропа гнева», главную роль в котором исполнил Максим Дрозд. О чем этот фильм — в материале «Вечерней Москвы».