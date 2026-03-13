Врач объяснила, почему после обеда появляется сильная сонливость

Сильная сонливость после обеда может быть связана с особенностями питания. Терапевт Ольга Чистик рассказала, что чаще всего такое состояние возникает после употребления продуктов с быстрыми углеводами или сочетания сладкого и жирного. Об этом пишет Lenta.ru.
«Провал энергии чаще всего дают сладкая выпечка и десерты, белый хлеб и булки, белый рис, картофельное пюре и йогурты с добавками. На такой базе обед легко превращается в “американские горки” по бодрости», — отметила Чистик.
По словам врача, после такого приема пищи уровень сахара в крови сначала резко повышается, а примерно через полчаса быстро снижается. Именно этот спад может вызывать сонливость, слабость, потливость, раздражительность и даже сильное чувство голода.
Кроме того, к упадку сил после обеда могут приводить сладкие напитки, которые также вызывают резкие колебания сахара в крови. Чистик добавила, что сонливость может усиливаться из-за переедания, привычки есть на ходу и недостатка сна.
