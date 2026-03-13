Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова указала на ошибку британской газеты при выборе фотографии посла РФ

Мария Захарова раскритиковала публикацию британской газеты за ненастоящую фотографию посла РФ на Маврикии Ирады Зейналовой.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что британская газета не нашла настоящей фотографии посла РФ на Маврикии Ирады Зейналовой и сопроводила публикацию изображением другого человека.

Мария Захарова показала в Telegram скриншот из материала издания. На фотографии якобы запечатлена Ирада Зейналова.

«По версии британской газеты, посол России на Маврикии Ирада Зейналова выглядит так. По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph», — написала дипломат.

Ранее в МИД РФ опровергли материалы, в которых исказили слова Марии Захаровой о ситуации в Непале.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше