Захарова указала на ошибку британской газеты при выборе фотографии посла РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что британская газета не нашла настоящей фотографии посла РФ на Маврикии Ирады Зейналовой и сопроводила публикацию изображением другого человека.
Мария Захарова показала в Telegram скриншот из материала издания. На фотографии якобы запечатлена Ирада Зейналова.
«По версии британской газеты, посол России на Маврикии Ирада Зейналова выглядит так. По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph», — написала дипломат.
Ранее в МИД РФ опровергли материалы, в которых исказили слова Марии Захаровой о ситуации в Непале.