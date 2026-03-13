В США сделали странное заявление о верховном лидере Ирана: что сказал Хегсет

«Мы знаем, что новый так называемый не такой уж верховный лидер ранен и, вероятно, обезображен», — заявил министр на брифинге, посетовав, что первое заявление Хаменеи было опубликовано исключительно в письменном виде.
Как писал KP.RU, ранее министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что новоизбранный верховных лидер Хаменеи получил ранение. Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи подтвердил, что глава государства действительно пострадал, однако заверил общественность, что состояние здоровья Хаменеи оценивается как хорошее, и он чувствует себя нормально.
Ранее в западной прессе писали, что Моджтаба Хаменеи пострадал 28 февраля в момент ударов по Тегерану. Источники американского издания The New York Times утверждали, что травмы пришлись на ноги.
Напомним, Моджтаба Хаменеи занял высший государственный пост в Иране после убийства США и Израилем своего отца Али Хаменеи. Он погиб в результате израильского авиаудара, который был нанесен по правительственному комплексу в Тегеране.