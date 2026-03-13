Российские моряки полгода сидят без еды и света на арестованном в Египте танкере

Девять российских граждан оказались в ловушке на борту судна «Дигнити», которое было арестовано еще в сентябре 2025 года из-за долгов судовладельца, компании «Арго танкер групп», перед администрацией Суэцкого канала. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, последние полгода моряки фактически предоставлены сами себе. Обстановка на борту напоминает гуманитарную катастрофу, поскольку топливо оказалось на исходе, электричество подается всего на два часа в сутки, а поставки еды прекратились еще четыре месяца назад. Сейчас экипаж вынужден полагаться на помощь арабского профсоюза моряков, который хоть как-то поддерживает людей продуктами.
Выплата зарплат была прекращена более двух месяцев назад, а документы, то есть загранпаспорта и мореходные книжки, у моряков изъяты. Сложность ситуации заключается в том, что технически путь домой для россиян открыт. Страховая компания подтвердила готовность профинансировать эвакуацию экипажа в Россию. Однако власти Египта блокируют их отъезд.
Требования безопасности мореплавания запрещают оставлять судно на якоре без присмотра, и египетские чиновники категорически отказываются выпускать россиян до тех пор, пока вопрос со статусом танкера не будет решен. Отчаявшиеся моряки уже неоднократно направляли официальные запросы во все инстанции: от руководства ООО «Арго танкер групп» и портовых властей Суэца до российского представительства МИД в Египте и Морского регистра судоходства.
На текущий момент, несмотря на все попытки привлечь внимание к проблеме, воз и ныне там: компания-судовладелец балансирует на грани банкротства, а экипаж продолжает оставаться «невидимым» для тех, кто мог бы способствовать их возвращению домой. Люди остаются запертыми на борту, без средств к существованию и возможности покинуть терпящее бедствие судно, следует из публикации.
