Российские моряки полгода сидят без еды и света на арестованном в Египте танкере

Девять российских граждан оказались в ловушке на борту судна «Дигнити», которое было арестовано еще в сентябре 2025 года из-за долгов судовладельца, компании «Арго танкер групп», перед администрацией Суэцкого канала. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, последние полгода моряки фактически предоставлены сами себе. Обстановка на борту напоминает гуманитарную катастрофу, поскольку топливо оказалось на исходе, электричество подается всего на два часа в сутки, а поставки еды прекратились еще четыре месяца назад. Сейчас экипаж вынужден полагаться на помощь арабского профсоюза моряков, который хоть как-то поддерживает людей продуктами.

Выплата зарплат была прекращена более двух месяцев назад, а документы, то есть загранпаспорта и мореходные книжки, у моряков изъяты. Сложность ситуации заключается в том, что технически путь домой для россиян открыт. Страховая компания подтвердила готовность профинансировать эвакуацию экипажа в Россию. Однако власти Египта блокируют их отъезд.

Требования безопасности мореплавания запрещают оставлять судно на якоре без присмотра, и египетские чиновники категорически отказываются выпускать россиян до тех пор, пока вопрос со статусом танкера не будет решен. Отчаявшиеся моряки уже неоднократно направляли официальные запросы во все инстанции: от руководства ООО «Арго танкер групп» и портовых властей Суэца до российского представительства МИД в Египте и Морского регистра судоходства.

На текущий момент, несмотря на все попытки привлечь внимание к проблеме, воз и ныне там: компания-судовладелец балансирует на грани банкротства, а экипаж продолжает оставаться «невидимым» для тех, кто мог бы способствовать их возвращению домой. Люди остаются запертыми на борту, без средств к существованию и возможности покинуть терпящее бедствие судно, следует из публикации.

Шведские власти задержали в Балтийском море танкер Sea Owl I, в экипаж которого входят 10 российских граждан. Предварительно, причиной остановки судна стали претензии местных надзорных органов к его техническому оснащению, а также вопросы, касающиеся соблюдения экологических стандартов.

Узнать больше по теме
Суэцкий канал: от эпохи фараонов до наших дней
Суэцкий канал — искусственная судоходная артерия, которая соединяет Средиземное и Красное моря. Ее построили, чтобы сократить путь судов между Атлантическим и Индийским океанами. Канал располагается в северо-восточной части Египта и условно проводит границу между Азией и Африкой. В 2015 году у него появился второй участок.
