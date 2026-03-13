В Ростовской области следователи возбудили дело после аварии с двумя теплоходами

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух теплоходов. Об этом говорится на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Происшествие случилось 21 января в Таганрогском заливе. В акватории столкнулись два грузовых теплохода. Оба получили серьезные повреждения, собственникам был причинен материальный ущерб на сумму больше 19 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».
