В Госдуму внесут законопроект, запрещающий принуждать врачей отказывать в абортах

Депутаты фракции «Новые люди» внесут в палату Государственной думы законопроект о запрете принуждать врачей отказывать женщинам в абортах. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил вице-спикер парламента Владислав Даванков.
По словам Даванкова, в российских регионах частные клиники отказываются делать аборты «не по закону, а под тихим давлением региональных властей», в результате чего женщины без ОМС «оказываются ни с чем».
— Статистика давно на нашей стороне: за 40 лет ни одна страна, запретившая аборты, не улучшила демографию. Зато везде выросла материнская смертность и расцвел черный рынок. (Руководитель «Новых людей» — прим. «ВМ») Алексей Нечаев спорил со (председателем ЛДПР Леонидом — прим. «ВМ») Слуцким об этом публично — и, как видим, переубедил, — написал Даванков в своем Telegram-канале.
12 марта Алексей Нечаев вместе с депутатами Анной Скрозниковой, Сарданой Авксентьевой и Ксенией Горячевой внесли в Госдуму законопроект, который позволяет женщине пригласить на роды любого человека, которому она доверяет.