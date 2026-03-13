Повышение рождаемости в Башкирии: власти намерены направить на это 13,6 млрд рублей

Министерство семьи, труда и соцзащиты Башкирии подготовило проект изменений в региональную программу повышения рождаемости. Общий объем финансирования предлагается увеличить с 9,2 до 13,6 миллиарда рублей — рост почти на 50%. Кроме того, действие документа планируют продлить до 2030 года (ранее он был рассчитан до 2027-го).
Скорректировано и распределение средств по годам:
— 2025 год — 3 млрд (ранее было 3,8 млрд);
— 2026 год — 2,9 млрд (было 2,7 млрд);
— 2027 год — 2 млрд (было 2,7 млрд);
— 2028−2030 годы — ежегодно по 1,9 млрд рублей.
Программу утвердили в феврале прошлого года. Ее цели — улучшение демографии, поддержка семей с детьми и достижение целевых показателей рождаемости. Среди задач: укрепление репродуктивного здоровья, сокращение числа абортов, создание условий для совмещения воспитания детей с учебой или работой, укрепление института семьи.
В числе системных проблем, мешающих росту рождаемости, — диспропорция между городом и селом: 67,7% женщин фертильного возраста (15−49 лет) живут в городах. Также в регионе более десяти лет снижается численность женщин репродуктивного возраста — сейчас их 931,8 тысячи.
Особое внимание в программе уделено снижению числа абортов. В 2023 году в Башкирии их сделано 11 тысяч — на 3% больше, чем годом ранее, но вдвое меньше, чем в 2012-м. Доабортное консультирование позволяет сохранить жизнь около 15% будущих детей (по оценкам НКО — до 25%).
