Azur Air досрочно прекращает полеты в Паттайю из четырех городов России

Авиакомпания Azur Air завершает полетные программы в Паттайю из Уфы, Москвы, Самары и Екатеринбурга на месяц раньше срока. Последние рейсы по этим направлениям выполнят до 25 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России. При этом перевозки на Пхукет из этих городов продолжатся.