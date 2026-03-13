Azur Air досрочно прекращает полеты в Паттайю из четырех городов России

Azur Air отменяет рейсы в Паттайю из Уфы, Москвы, Самары и Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Azur Air завершает полетные программы в Паттайю из Уфы, Москвы, Самары и Екатеринбурга на месяц раньше срока. Последние рейсы по этим направлениям выполнят до 25 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России. При этом перевозки на Пхукет из этих городов продолжатся.

Решение связывают с рекомендацией Росавиации сократить программу, чтобы урегулировать задержки рейсов и войти в график.

Чартеры в Паттайю останутся из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Барнаула, Новокузнецка и Владивостока. Также рейсы в этом направлении из Москвы и Екатеринбурга продолжит выполнять авиакомпания «Икар».

Туристам, купившим туры в Паттайю после 25 марта, предложат замену перевозчика или другое направление. Условия доплаты будут зависеть от выбранного варианта.

Накануне Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня текущего года. После внеплановой проверки Ространснадзора выявили нарушения воздушного законодательства. Компания должна представить план их устранения. Если замечания не исправят, сертификат аннулируют, и авиаперевозчик потеряет право на коммерческие рейсы. В Azur Air заверили, что подготовят корректирующие мероприятия в кратчайшие сроки.

