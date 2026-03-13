Иран нащупал «ахиллесову пяту» США и союзников: на Западе не исключили уступок со стороны Вашингтона

На Ближнем Востоке назревает серьезный геополитический кризис: ответные удары Ирана по американским военным объектам могут заставить Вашингтон пойти на беспрецедентные уступки. К такому выводу пришел обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
«Постоянные бомбардировки как Израиля, так и стран Персидского залива стали смертельным ударом и настоящей ахиллесовой пятой Запада и Трампа», — говорится в публикации.
По мнению автора публикации, Иран нащупал самое уязвимое место Запада. Регулярные атаки на базы США и их союзников в регионе Персидского залива и Израиле становятся для Вашингтона настоящим кошмаром.
Журналист подчеркивает, что рано или поздно арабские монархии Залива не выдержат эскалации и начнут давить на Белый дом и Тель-Авив с требованием остановить конфликт. Единственным логичным исходом этого давления Мартин Джей называет вынужденные серьезные шаги навстречу Тегерану со стороны американской администрации.
При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы воевать с Ираном вечно. Трамп объяснил это «практически неограниченным» запасом боеприпасов у американской армии, которые, по его словам, страна готова использовать бесконечно долго.