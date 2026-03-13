Собственники Алленберга анонсировали большой «архитектурный субботник»

В феврале 2022 года областное правительство передало бывшую психиатрическую больницу Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году. В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал открыть в этом комплексе колледж, однако в декабре прошлого года стало известно, что Алленберг в Знаменске выкупила компания «Специализированный застройщик “Авторский дом № 8”» из Казани за 22,7 млн рублей.