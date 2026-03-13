Россиянам рассказали, при каких условиях могут отключить отопление

Единой даты отключения отопления для всех российских регионов не существует. Правила завершения отопительного периода разъяснила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, для отключения тепла должны совпасть два условия. Первое — это температурное. Столбики термометров должны превышать восемь градусов и держаться на таком уровне пять полных дней подряд. В таком случае подачу тепла прекратят не ранее следующего дня после окончания этого периода.
Второе условие — административное. Региональные власти обязаны опубликовать официальный документ об окончании отопительного сезона. Без него ресурсоснабжающие учреждения не имеют право сами отключать отопление.
Юрист уточнила, что именно эти два фактора не дают возможность установить точную дату завершения отопительного периода. Поэтому в регионах России эта система работает по разному.
«На практике разброс огромный. В Краснодаре отопление могут отключить в середине апреля, а в Мурманске батареи нередко работают до конца мая и даже до начала июня», — отметила Чирикова.
