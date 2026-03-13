Прямые авиарейсы из Уфы в Сухум: их хотят запустить уже в мае

Из Уфы в Сухум в мае намерены запустить прямые авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 марта, в Уфе в Доме Республики прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Абхазии Владимира Делба. Стороны обсудили укрепление экономических связей и перспективы запуска прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом.

Хабиров подчеркнул, что растет туристическая привлекательность Абхазии, и рейсы должны сделать ее доступнее для жителей республики. Делба, в свою очередь, назвал прямое сообщение «мостом» для туристов, бизнеса и культурного обмена.

Башкирия уже ведет переговоры с авиакомпаниями. Полетную программу планируют запустить в мае, она продлится до середины октября.

На встрече также обсудили реализацию дорожной карты по сотрудничеству в социальной, культурной и торгово-экономической сферах.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше