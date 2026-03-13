Прямые авиарейсы из Уфы в Сухум: их хотят запустить уже в мае

Сегодня, 13 марта, в Уфе в Доме Республики прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Абхазии Владимира Делба. Стороны обсудили укрепление экономических связей и перспективы запуска прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом.
Хабиров подчеркнул, что растет туристическая привлекательность Абхазии, и рейсы должны сделать ее доступнее для жителей республики. Делба, в свою очередь, назвал прямое сообщение «мостом» для туристов, бизнеса и культурного обмена.
Башкирия уже ведет переговоры с авиакомпаниями. Полетную программу планируют запустить в мае, она продлится до середины октября.
На встрече также обсудили реализацию дорожной карты по сотрудничеству в социальной, культурной и торгово-экономической сферах.
