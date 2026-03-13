ФОМ: Путину доверяют 77 процентов опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 77 процентов — столько же опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта, из результатов опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в период с 6 по 8 марта среди 1,5 тысячи граждан.
Также половина участников опроса положительно оценили работу правительства страны, а о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55 процентов респондентов.
Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38 процентов, ЛДПР — девять процентов, КПРФ — семь процентов, «Новых людей» — шесть процентов, а «Справедливой России» — три процента, передает ТАСС.
19 декабря 2025 года из данных опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ в период с 8 по 14 декабря, стало известно, что Владимиру Путину доверяют свыше 81 процента граждан.