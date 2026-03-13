В Ростовской области родители назвали дочь Февралиной

В Ростовской области родители назвали дочь Февралина. Самые редкие и популярные имена опубликовал информационно-аналитический портал ЗАГС.
Считается, что имя Февралина появилось в честь Февральской революции (так же, как Октябрина — в честь Октябрьской). Кроме того, в число самых редких женских имен по состоянию на 13 марта вошли: Милиана, Иймана, Севиль и Джуна. А наиболее популярными по-прежнему остаются: София, Ева, Мария, Анна, Варвара.
Среди мальчиков обладателями редкой записи в свидетельстве о рождении стали Халиф, Байхан, Огузбагама, Элай и Салмон. А самыми распространенными именами на Дону считаются сегодня Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.
