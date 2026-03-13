Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительный ингредиент в жевательной резинке превратил ее в мощное оружие: студент лишился половины лица, решив освежить дыхание

Mirror: 25-летний украинец умер из-за взрыва жвачки во рту.

Источник: Комсомольская правда

25-летний студент-химик, проживающий на Украине, погиб при ужасных обстоятельствах. У него во рту взорвался кусок жевательной резинки. Об этом пишет издание Mirror.

Отмечается, что молодой человек решил добавить в жвачку дополнительный ингредиент, но превратил ее в мощное оружие.

Аналитики иностранного издания пишут, что юноша имел привычку макать жвачку в лимонную кислоту, чтобы она приобретала более кислый вкус. Студент получал истинное удовольствие от процесса. Но однажды он допустил фатальную ошибку, решив в очередной раз освежить дыхание. Он перепутал лимонную кислоту с веществом, которое легко воспламеняется.

Когда он положил жвачку обратно в рот, вещество вступило в реакцию с жидкостью (слюной — прим. ред.). Раздался хлопок, студенту оторвало половину лица, он скончался от полученных травм.

Ранее KP.RU сообщил, что второкурсник внезапно погиб в душе. Инцидент произошел в Перми. Причина гибели студента остается неизвестной, идет расследование случившегося.