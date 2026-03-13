Дополнительный ингредиент в жевательной резинке превратил ее в мощное оружие: студент лишился половины лица, решив освежить дыхание

25-летний студент-химик, проживающий на Украине, погиб при ужасных обстоятельствах. У него во рту взорвался кусок жевательной резинки. Об этом пишет издание Mirror.
Отмечается, что молодой человек решил добавить в жвачку дополнительный ингредиент, но превратил ее в мощное оружие.
Аналитики иностранного издания пишут, что юноша имел привычку макать жвачку в лимонную кислоту, чтобы она приобретала более кислый вкус. Студент получал истинное удовольствие от процесса. Но однажды он допустил фатальную ошибку, решив в очередной раз освежить дыхание. Он перепутал лимонную кислоту с веществом, которое легко воспламеняется.
Когда он положил жвачку обратно в рот, вещество вступило в реакцию с жидкостью (слюной — прим. ред.). Раздался хлопок, студенту оторвало половину лица, он скончался от полученных травм.
