В Росгосцирке сообщили о рождении семи детенышей животных

В Росгосцирке родились семь детенышей животных, это произошло впервые в истории компании, сообщает пресс-служба учреждения.
«В 2025 году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. Ветеринары отмечают, что в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу», — сказано в публикации.
Известно, что детеныша обезьяны назвали Фросей, а ламы — Белочкой. Как отмечается, разведение животных не считается целью цирковых программ. Однако появление потомства является показателем того, что животные чувствуют себя спокойно, находятся в благоприятной среде и живут в стабильных условиях рядом с наставниками.
