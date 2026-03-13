В Росгосцирке сообщили о рождении семи детенышей животных

В Росгосцирке сообщили о рождении двух яков, трех дикобразов, ламы и африканской обезьяны.

Источник: Аргументы и факты

В Росгосцирке родились семь детенышей животных, это произошло впервые в истории компании, сообщает пресс-служба учреждения.

«В 2025 году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. Ветеринары отмечают, что в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу», — сказано в публикации.

Известно, что детеныша обезьяны назвали Фросей, а ламы — Белочкой. Как отмечается, разведение животных не считается целью цирковых программ. Однако появление потомства является показателем того, что животные чувствуют себя спокойно, находятся в благоприятной среде и живут в стабильных условиях рядом с наставниками.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области неизвестные подбросили трех медвежат к центру реабилитации.