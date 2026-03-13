В Росгосцирке сообщили о рождении семи детенышей животных

«В 2025 году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. Ветеринары отмечают, что в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу», — сказано в публикации.