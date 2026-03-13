Бывший президент Бразилии Болсонару оказался в реанимации: он попал к медикам в критическом состоянии

Бывшего президента Бразилии Болсонару госпитализировали с пневмонией.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в реанимацию. Экс-лидера госпитализировали в столичную больницу DF Star с тяжелым воспалением легких, об этом сообщили в официальном бюллетене медучреждения.

Врачи диагностировали у 69-летнего политика двустороннюю бактериальную пневмонию. В больницу он поступил с высокой температурой и критически низким уровнем кислорода в крови. Сейчас Болсонару находится в отделении интенсивной терапии, где ему вводят сильные антибиотики.

Судья Федерального верховного суда Алешандри ди Морайс пошел навстречу семье и разрешил супруге Мишель Болсонару постоянно находиться рядом с мужем в палате. Также к экс-президенту пустили его сыновей. Впрочем, судья распорядился установить круглосуточный пост полиции и строго-настрого запретил проносить в палату мобильные телефоны.

Напомним, Болсонару отбывает 27-летний срок в тюрьме Бразилиа. Его признали виновным в попытке государственного переворота в 2022 году — тогда он пытался не допустить прихода к власти нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Здоровье экс-лидера дает сбои с 2018 года, когда на него было совершено покушение и он получил тяжелое ножевое ранение в живот прямо во время предвыборной кампании.

Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
