Бывший президент Бразилии Болсонару оказался в реанимации: он попал к медикам в критическом состоянии

Напомним, Болсонару отбывает 27-летний срок в тюрьме Бразилиа. Его признали виновным в попытке государственного переворота в 2022 году — тогда он пытался не допустить прихода к власти нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Здоровье экс-лидера дает сбои с 2018 года, когда на него было совершено покушение и он получил тяжелое ножевое ранение в живот прямо во время предвыборной кампании.