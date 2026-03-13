Российский рэпер DopeVvs умер в 28 лет

Российский рэпер Владислав Кобзев, известный под псевдонимом DopeVvs, скончался на 29-м году жизни. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил Telegram-канал «Cloud».
По словам младшей сестры артиста, предварительной причиной его кончины стал инсульт, передает Telegram-канал.
Точную причину смерти установит экспертиза. Дата и место прощания с артистом пока не раскрывается.
Ранее DopeVvs состоял в московской хип-хоп группе Benzo Gang. Он выпускал композиции с такими рэп-исполнителями, как Big Baby Tape, Boulevard Depo, i61, Yasmi, Kudokushi, Молодой Платон и Молодой Калуга.