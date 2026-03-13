Синод РПЦ освободил митрополита Нестора от должности после покаянного письма

В 2025 году митрополит Нестор был временно лишен полномочий по управлению экзархатом Западной Европы. Патриархия подтвердила факт начала церковно-судебного разбирательства в отношении его персоны, не вдаваясь в подробности. Согласно информации, распространенной средствами массовой информации, причиной послужили сведения о его участии в профессиональных покерных играх.