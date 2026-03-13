Названо настоящее имя известнейшего уличного художника Бэнкси

Настоящая личность уличного художника Бэнкси десятилетиями оставалась одной из самых охраняемых загадок в современном искусстве. Согласно новому исследованию, под псевдонимом скрывается британский художник Робин Ганнингем, который, как утверждается, несколько лет назад официально сменил имя на Дэвид Джонс. Об этом сообщило агентство Reuters.
Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав сотни фотографий, полицейские отчеты США и ранее не публиковавшиеся судебные документы. Доказательством новой версии стало и архивное рукописное признание в мелком правонарушении, связанном с нарушением общественного порядка, которое, по мнению авторов расследования, окончательно подтверждает истинную личность автора.
Несмотря на статус «неуловимого партизана», Бэнкси давно превратил свою деятельность в структурированный бизнес. Управлением его наследием занимается компания Pest Control Office — именно она проводит аутентификацию работ и определяет, кто именно получит право на покупку очередного шедевра. Эксперты в процессе работы опросили более десяти инсайдеров, которые предпочли сохранить интригу.
Многие из них отказались раскрывать личность художника, ссылаясь на то, что за ним до сих пор охотятся представители различных инстанций. Адвокат художника Марк Стивенс подчеркнул, что анонимность Бэнкси — это не способ подогреть интерес к своей персоне, а необходимая мера защиты от юридического преследования. Он настоятельно призвал журналистов не раскрывать настоящее имя артиста, говорится в материале.
«Вечерняя Москва» выяснила у адвоката и специалиста по уголовному праву Вадима Багатурии, почему за столько лет никому не удалось установить личность художника.