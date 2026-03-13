Суд Москвы арестовал вице-президента «Атомстройэкспорта» Виханского

Басманный суд Москвы отправил под стражу вице-президента по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом». — Прим. ред.) Николая Виханского. Топ-менеджера подозревают в получении взятки от подрядчика, строившего атомную станцию, сообщается в материалах суда.
По версии следствия, деньги Виханскому передавали за помощь в выигрыше тендера. Источник РБК уточняет, что речь идет о контракте на строительно-монтажные работы для пятого энергоблока Белоярской АЭС стоимостью 400 миллионов рублей. За эту «помощь» руководитель «Ремонтно-строительной группы» (РСГ) Григорий Фрич заплатил откат.
Вместе с Виханским суд арестовал и других фигурантов дела. Это глава РСГ Григорий Фрич, которого обвиняют в даче взятки, а также коммерческий управляющий Денис Прохоров и руководитель проектного офиса «Атомстройэкспорта» Михаил Гуляков. Последних двух считают посредниками при передаче денег.
Схема, по данным издания, выглядела так: Виханский гарантировал Фричу победу в аукционе, после чего предприниматель передавал наличные через посредников. Чтобы скрыть следы, деньги проводили через счета подконтрольных компаний, где их обналичивали.
