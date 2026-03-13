В Москве могут появиться шумомеры в 2027 году

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Шумомеры могут появиться на улицах Москвы в 2027 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы с нуля начали разрабатывать этот прибор, его цель была в автоматическом режиме определять те машины, которые создают сверхнормативный шум. Прибор этот создан. Он прошел сертификацию Ростеста. Но для того, чтобы он был внедрен, так сказать, в эксплуатацию, необходимо изменение кодекса административных правонарушений федеральных», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что дептранс попросил Московскую городскую думу обратиться с этим предложением в Госдуму для того, чтобы эти изменения были сделаны.
«Мы рассчитываем, что, наверное, в этом и следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может уже использоваться в тех зонах, где нам скажут москвичи, где есть такие проблемы и где проблема с шумовым воздействием сверхнормативным присутствует и которая создает дискомфорт и неудобную для жизни среду», — подчеркнул Ликсутов.