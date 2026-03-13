NDTV: следующий в Индию СПГ-танкер успешно прошел через Ормузский пролив

Танкер со сжиженным природным газом (СПГ), следующий в Индию, благополучно прошел через Ормузский пролив. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.
По данным источников канала, судно пересекло пролив днем без каких-либо инцидентов. Ожидается, что вскоре тем же маршрутом пройдет еще один танкер.
По информации NDTV, около половины потребляемого Индией газа закупается на международных рынках. Примерно 20 процентов импорта приходится на Катар.
Ранее сообщалось, что США могут создать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе.
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.