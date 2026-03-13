Жителя Ростовской области накажут за показ запрещенной символики на теле

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который демонстрировал запрещенную символику. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, в 2025 году 36-летний житель Егорлыкского района неоднократно демонстрировал экстремистскую символику на своем теле. Мужчина делал это в общем жилом дворе на глазах у людей. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за такое же деяние и был судим.
— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование продолжается, — говорится в сообщении ведомства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.