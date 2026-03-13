Из гигантского разлома на звезде к Земле понесётся усиленный поток солнечного ветра

Причиной усиливающейся космической непогоды учёные называют корональную дыру, похожую на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. Если эксперты не ошиблись в расчётах, уже к полуночи возрастёт вероятность формирования интенсивных полярных сияний.