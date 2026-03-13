Суд в Волгограде лишил экс-депутата облдумы льгот из-за коррупции

Прокурорская проверка соблюдения антикоррупционного законодательства показала, что депутат фактически руководил коммерческой фирмой «Земля Профи», давая указания по финансовым вопросам, расчетам с подрядчиками, выплате зарплаты и взаимодействию с налоговыми органами, отметили в ведомстве, которое внесло представление председателю областной думы. Комиссия по депутатской этике подтвердила нарушения, но мер ответственности применять не стала. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании решений думы незаконными и их отмене.