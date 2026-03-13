Суд в Волгограде лишил экс-депутата облдумы льгот из-за коррупции

ВОЛГОГРАД, 13 мар — РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры Волгоградской области о признании незаконными оснований досрочного прекращения полномочий депутата областной думы Станислава Короткова, лишив его льгот и исключив возможность его повторного избрания, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Полномочия Короткова были прекращены 12 февраля по его заявлению, но в прокуратуре сочли, что такая формулировка позволяет рассчитывать на государственные льготы и гарантии и не исключает повторного избрания.
Прокурорская проверка соблюдения антикоррупционного законодательства показала, что депутат фактически руководил коммерческой фирмой «Земля Профи», давая указания по финансовым вопросам, расчетам с подрядчиками, выплате зарплаты и взаимодействию с налоговыми органами, отметили в ведомстве, которое внесло представление председателю областной думы. Комиссия по депутатской этике подтвердила нарушения, но мер ответственности применять не стала. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании решений думы незаконными и их отмене.
«Решением Центрального районного суда города Волгограда административные исковые требования прокурора Волгоградской области удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.