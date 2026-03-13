Пашинян сообщил о подготовке ко второму концерту своей группы «Варчабенд»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готовится ко второму концерту своей музыкальной группы «Варчабенд».
В пятницу глава армянского правительства опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с репетиции. В подписи к ролику он отметил, что ведется подготовка ко второму выступлению коллектива.
Первый концерт группы состоялся 30 января в ереванском зале торжеств Palladium Hall. Название музыкального коллектива «Варчабенд» Пашинян образовал из первой части армянского слова «варчапет», которое переводится как «премьер-министр», и английского слова «бенд».
Впервые Пашинян сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии «Гражданский договор», проходившего в одном из ресторанов недалеко от Еревана. Мероприятие впоследствии переросло в новогодний корпоратив.
Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил журналистам, что музыкальный инструмент премьер получил в подарок и несколько месяцев учился играть на нем.