Чемпион Олимпиады Чепиков: «Успехи наших паралимпийцев — подвиг»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в разговоре с Aif.ru отметил успехи российских спортсменов на Паралимпиаде-2026.
«То, что наши спортсмены в численном меньшинстве умудряются идти среди лидеров общего зачета Паралимпиады, можно назвать спортивным героизмом, хоть и всегда у нас паралимпийцы были сильные и целенаправленные», — заявил Сергей Владимирович.
Эксперт надеется, что допуск россиян с флагом и гимном станет сигналом к дальнейшей возвращению всего российского спорта на мировую арену.
«То, что уже сделан определенный шаг в виде допуска паралимпийцев — людей, которых нельзя обижать, вселяет надежду, что скоро мы увидим и олимпийцев в полном составе с флагом и гимном», — заявил олимпийский чемпион Калгари-1988 и Лиллехаммер-1994.
В общем зачете у сборной России четыре золотых медали, одна серебряная и три бронзовые. Россия занимает шестое место в сводной таблице, имея значительно меньшее представительство, чем у соперников.