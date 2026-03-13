В Лесосибирске и Минусинске до тысячи домов перейдут на экологичное топливо

«Подготовительные работы в Лесосибирске уже стартовали. После заключения соглашения специалисты начнут обход домов из списка, сформированного администрацией муниципалитета, чтобы определить объекты, подходящие для установки оборудования. Параллельно уже решен вопрос с производителем котлов о поставке техники», — прокомментировал региональный министр экологии Владимир Часовитин.
Он добавил, что работы по монтажу стартуют уже в апреле. В этом населенном пункте обновление коснется 291 частного дома. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
В Минусинске будут введены в эксплуатацию 629 автоматических твердотопливных котлов. Для этих работ отобраны трое подрядчиков, которые за последние два года смонтировали 730 котлов.
Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, как регион будет бороться за чистый воздух, а кроме того, в Минусинске больше 200 домов перевели на экологичное топливо. В свою очередь красноярский бизнес получит экологичное отопление на особых условиях.
