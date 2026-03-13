Россиянам объяснили, почему курение на ходу становится смертельно опасным

Кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что привычка курить на ходу может нести серьезную угрозу для жизни. По словам специалиста, сочетание быстрой ходьбы и курения создает критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом медик предупредила в разговоре с Lenta.ru.
Бонадыкова объяснила, что во время движения, особенно в быстром темпе, организм требует больше кислорода, сердце начинает биться чаще. Никотин в это время провоцирует спазм сосудов и повышение давления. В результате организм остро нуждается в кислороде, но из-за суженных сосудов и вредных веществ в дыме получить его не может.
Кардиолог также обратила внимание на то, что на улице люди часто торопятся и делают поверхностные и частые затяжки. Некоторые курильщики и вовсе задерживают дыхание, чтобы никотин быстрее попал в кровь. Такая манера курения, по словам эксперта, может привести к тому, что человек почувствует перебои в сердечном ритме.
Врач Александра Филева, в свою очередь, предупредила об опасности электронных сигарет. Она отметила, что они способны вызывать тяжелую аллергическую реакцию. Медик перечислила симптомы, которые могут проявляться не только кашлем или заложенностью носа, но и высыпаниями на коже, покраснениями и отеками губ.