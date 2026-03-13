В Кишиневе перекрывают одну из важнейших магистралей, движение транспорта будет приостановлено: Рассказываем, как будет ходить транспорт

Движение по бульвару Дачия в субботу и воскресенье будет приостановлено. Маршруты троллейбусов изменятся.
Примария Кишинёва сообщает, что 14 и 15 марта с 08:00 будет приостановлено дорожное движение по бульвару Дачия в связи с выполнением работ по восстановлению асфальтового покрытия.
Движение троллейбусов в этот период изменится.
Троллейбус 22 будет ездить (туда и обратно) с бул. Штефана чел Маре по бул. К. Негруцци, Ю. Гагарина, Дечебал, Траян.
Маршрут троллейбуса 4 сокращается до ул. Н. Зелинского с поворотом на ул. Роз.
Вводится временный маршрут 4А: бул. Дачия — ул. Индепенденцей — ул. Х. Ботева — ул. Роз — бул. Дечебал — ул. Н. Зелинского — ул. Х. Ботева — ул. Индепенденцей — бул. Дачия.
Троллейбус 2: бул. Штефана чел Маре — ж/д вокзал — бул. Дечебал — бул. Траян.
Троллейбус 17: бул. Траян — бул. Дечебал — ж/д вокзал — ул. Чуфля — ул. Букурешть — ул. Измаил.
Троллейбусы 30 и 38 будут курсировать по установленным маршрутам, без заезда на участки, где будут проводиться работы.
Автобусные маршруты 5, 23, 19, 33, 36, 44, 49 будут курсировать по бул. Дачия, без заезда на выделенные полосы, предназначенные для движения общественного транспорта.
В зонах проведения работ будут обустроены временные остановки в непосредственной близости от существующих. Пассажиров и участников дорожного движения просят обращать внимание на временные дорожные знаки.
Для получения дополнительной информации о движении того или иного маршрута можно позвонить на горячую линию RTEC — 022 204 205 или в диспетчерскую PUA — 022 837 317.
