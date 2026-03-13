Бум рождаемости зафиксировали в Росгосцирке в 2025 году

В 2025 году в Росгосцирке впервые в истории компании родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. При этом в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого — ни разу. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе компании.