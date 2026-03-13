Бум рождаемости зафиксировали в Росгосцирке в 2025 году

В 2025 году в Росгосцирке впервые в истории компании родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. При этом в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого — ни разу. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе компании.
Ламу по имени Белочка оберегают дрессировщики Дмитрий и Александр Дудкины, а ветеринары внимательно следят за ее здоровьем.
— Каждое такое пополнение — большая радость для всей цирковой семьи. Наши дрессировщики работают с животными долгие годы, наблюдают, как они растут, формируют пары, появляются малыши, — подчеркнул генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Он добавил, что рождение малышей всегда является очень трогательным моментом и важной частью жизни коллектива, передает Telegram-канал Росгосцирка.
2 февраля в Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра — ящерицы из Восточной и Южной Африки. Сейчас вся семья находится в служебных помещениях павильона «Террариум», и сотрудники учреждения ведут круглосуточное наблюдение за их развитием.