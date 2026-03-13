Есть клубный антирекорд: Воронежский «Буран» завершил худший сезон в ВХЛ поражением в Санкт-Петербурге

Трижды воронежский «Буран» финишировал 25-м в регулярке — в сезонах 2016/17, 2017/18 и 2022/23 (без учета прерванной из-за ковида кампании-2019/20). Перед выездом в Санкт-Петербург «ураганные» сохраняли теоретические шансы на 25-е место, но проиграв два матча (11-го их разгромил «СКА-ВМФ» — 3:0), остались на 27-м. А уже через несколько дней могут еще ниже опустится, так как «Норильску», барнаульскому «Динамо-Алтаю» и саратовскому «Кристаллу» еще предстоит сыграть от одного до трех матчей.
Исход же сегодняшнего поединка против «Динамо» решил провальный отрезок второго периода. С 34-й по 39-ю минуту хозяева забросили три шайбы. Итоговый счет — 4:2 в пользу невского клуба. У нас по голу в свой актив записали Илья Павлюков (22-я, 1:1) и Ю Сато (56-я, 2:4).
Итак, в 62 матчах воронежцы одержали 22 победы при 40 поражениях. Разница шайб — 130:181. После двух кряду выходов в плей-офф — результат нынешней кампании сродни ушату холодной воды. Самое главное, чтобы этот розыгрыш оказался черной полосой, на смену которой придет белая. А не наоборот.