МЧС: аномальная зима в Калининградской области спасла от палов, но расслабляться рано

Затяжная морозная зима с рекордными снегопадами отодвинула начало пожароопасного сезона в Калининградской области, заявил замначальника регионального МЧС Андрей Власов на пресс-конференции в ТАСС. Если в прошлом году к этому времени было зафиксировано больше 300 палов сухой растительности, то в 2026-м — всего 8.
«Погода повлияла на старт сезона, но не на само наличие палов. Мы их ожидаем в любом случае», — предупредил Власов. Он напомнил, что официально пожароопасный период в области начинается 20 марта.
В прошлом году зарегистрировали более 800 возгораний сухой травы, пятая часть — на землях сельхозназначения. Владельцы не очищают участки, хотя обязаны это делать. В 2025 году против нарушителей возбудили больше 300 административных дел, общая сумма штрафов превысила 20 миллионов рублей.
Сейчас рассматривается законопроект, который может увеличить штрафы вдвое.
Для борьбы с пожарами МЧС использует космический мониторинг и беспилотники. Самые проблемные территории — Черняховский, Полесский и Правдинский округа. Трансграничных пожаров последние годы не было, хотя риск остаётся.
Готовность сил и средств к сезону в ведомстве подтвердили. Накануне завершились двухдневные всероссийские учения.